Ремонт 26 колодцев провели специалисты Мособлводоканала в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю специалисты Мособлводоканала провели ремонт 26 колодцев. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках ремонта специалисты восстанавливали стены колодцев и проводили их герметизацию. Также меняли поврежденные крышки и люки, ремонтировали запорную арматуру, очищали объекты от посторонних предметов.

Часть ремонтных работ проводилась вручную. В некоторых случаях была привлечена спецтехника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будет модернизировано около 150 объектов водоснабжения и водоотведения.