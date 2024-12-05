Политолог Михайлов уверен в арестах донских чиновников из команды Голубева

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что после задержания министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева аресты донских чиновников из команды бывшего губернатора Василия Голубева продолжатся, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт не смог назвать имена и фамилии тех чиновников, к которым у сотрудников правоохранительных органов могут возникнуть вопросы. Однако поделился некоторыми предположениями.

«Но, по моему сугубо личному мнению, много вопросов есть к деятельности министерств спорта и экономики», — отметил Евгений Михайлов.

Политолог Михайлов также напомнил, что многие региональные министры были награждены за развитие туристической сферы в Ростовской области, в частности, за реализацию проектов по глэмпингу. Согласно данным эксперта, у сотрудников полиции есть вопросы относительно того, как распределялись бюджетные средства и сельскохозяйственные земли.

Политолог Евгений Михайлов также обратил внимание, что к нему часто обращаются жители региона с жалобами на Минздрав Ростовской области. Не исключено, что к сотрудникам ведомства также будет более бдительное внимание.

«Просят осветить закрытие морга в Белой Калитве, сокращение штатов в медучреждениях, минимальные заработные платы врачей и так далее. А это все — компетенция Минздрава», — уточнил собеседник RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра Семенова арестовали из-за наличия у него ВНЖ в Израиле.