Чиновникам Воронежской области повысили оклады

В закон «О государственных должностях Воронежской области» внесли правки. Теперь оклад губернатора увеличится на 500 рублей, сообщает voronezhnews.ru .

Чиновники региональной власти теперь будут получать повышенные заработные платы. В настоящее время ежемесячная заработная плата губернатора региона Александра Викторовича составляет 17 тысяч 710 рублей.

Повышение коснется также первых заместителей губернатора. Первый замгубернатора будет получать 16 тысяч 846 рублей. Заработные платы остальных чиновников не изменятся: размер составит 13 тысяч 818 рублей, как и было ранее.

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