Чиновники и учителя по-разному смотрят на проблемы обучения детей мигрантов

Педагоги Оренбургской области рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при обучении детей мигрантов, сообщает 56orb.ru . Чиновники считают, что часто семьи приезжают из стран СНГ, поэтому знают русский язык. Это позволяет хотя бы понимать материал. Учителя говорят, что проблема намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

«Следует отметить, что несовершеннолетние граждане, прибывшие с ближнего зарубежья, государств, бывших частью Советского Союза, владеют русским языком на достаточном для освоения образовательных программ уровне.», — ответили 56orb.ru в Минобре на официальный запрос.

Педагоги же не согласны с мнением регионального министерства образования. Дети иностранных жителей не понимают, что им рассказывают учителя. Было бы хорошо, если для таких ребят были организованы дополнительные занятия по изучению русского языка. Преподаватель не может уделять много внимания одному ребенку.

Учитель начальных классов рассказала, что старается посадить приезжих детей вместе. Тогда один ребенок, который прибыл раньше и немного освоил язык, переводит другому школьнику, о чем идет речь на уроке.

«Иногда к нам в начальную школу приходят старшеклассники той же национальности и объясняют ребятам темы урока, например, деление многозначных чисел. То, что ребенок не понимают по-русски, им объясняют на родном языке.», — рассказала 56orb.ru Надежда Евгеньевна, учитель начальных классов.

Учителя отмечают, что дети мигрантов не могут освоить материал не из-за того, что у них нет достаточных знаний и не из-за того, что педагоги непрофессиональные. Просто таким школьникам приходится тратить больше энергии и сил. Педагоги уверены, что власти должны найти способ, как облегчить обучение детей мигрантов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье к 15-летней школьнице приставал мигрант-водитель. Юрист Мария Головина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может грозить подозреваемому.