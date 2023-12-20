«В какие двери стучаться»: 22-летний военный СВО из Нижнего Тагила не может добиться выплат

22-летний Кирилл в 2023 году подписал контракт с ЧВК. Дома его ждали пять несовершеннолетних братьев и сестричек. Он в семье самый старший. Обратно в село, которое расположено под Нижним Тагилом, вернулся летом после ранения. Рука не сгибается и атрофируется. Из-за того, что заключал контракт с ЧВК, теперь не имеет право оформить государственные выплаты, получить военный билет и продолжить лечение, сообщает tagilcity.ru .

Фото: [ tagilcity.ru ]

«Месяц он был на обучении, а после попал на передовую. Летом получил ранение и вернулся домой в конце ноября после госпиталя. При этом ему дали справку из колонии о помиловании», — рассказала TagilCity.ru тетя бойца Ольга Александровна.

Военный Кирилл ранее находился в колонии. Его помиловали. Молодой человек отправился в зону СВО. Готов и сейчас выполнять рабочие задачи в зоне специальной операции, но после многочисленных осколочных ранений понадобилась операция на правой руке. Теперь она практически не сгибается.

Экс-военному требуется дальнейшее лечение, ведь время проходит, а рука атрофируется. В выдаче военного билета ему отказали. Найти работу достаточно сложно. Сейчас подрабатывает сторожем. Он является кормильцем большой семьи. Все время, зарабатывая на СВО, деньги отправлял матери.

Сейчас же откладывает, чтобы купить подарки своим братьям и сестрам. Особенно хочется порадовать сестричек-двойняшек, которым всего два годика.

«У него есть все документы, что ранение тяжелое, что делали операцию, так как сустав полностью раздроблен. Рука у него сейчас не действует. Они с матерью пошли в военкомат в Нижнем Тагиле. Там попросили приписное, они его привезли. Но ему не выдали военный билет, ничего не сказали. Мы не знаем, куда теперь идти, в какие двери стучаться», — сообщила тетя Кирилла.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, как получилось, что военные ЧВК не могут добиться выплат от государства.