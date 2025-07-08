Чиновницу из Кузбасса подозревают в хищении средств при покупке жилья для переселенцев

В Кузбассе председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) подозревают в махинациях с жильем для переселенцев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

По информации ведомства, фигурантка в 2021 году инициировала проведение электронных аукционов. В ее рабочие задачи входило приобретение жилых помещений для дальнейшего расселения жителей аварийных домов. Приобретенную недвижимость требовалось оформить как муниципальную собственность.

Согласно предварительной версии следствия, бывшая чиновница целенаправленно заключила контракт на проведение электронных аукционов. Она отклонила два аукциона, которые уже считались состоявшимися. Таким образом чиновница отказалась от недвижимости по более низкой стоимости. Предварительный размер ущерба — 1 млн 600 тыс. руб.

«Преступная деятельность должностного лица выявлена в ходе проведения прокурорской проверки. Материалы переданы в следственные органы, где им дана надлежащая правовая оценка», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали о проведении обысков. Правоохранители изъяли документацию. В рамках возбужденного уголовного дела устанавливают все детали сделок. Принимаются меры к возмещению причиненного ущерба. Помощь в расследовании оказывают сотрудники регионального УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе третий год не расселяют жителей аварийного дома.