В Кузбассе жители третий год живут в аварийном доме

В Кузбассе СК разбирается в причинах, по которым жители аварийного дома третий год не могут покинуть свои квартиры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на проблему обратили внимание после поста жителя Киселевска. Он рассказал, что вместе с семьей проживает в аварийном доме. Такой статус здание получило официально. Жильцов обещали расселить, но сроки постепенно сдвигают. Теперь дома намерены снести до 2029 года. Автор поста рассказал, что на лестничной площадке дыры настолько большие, что в них проваливается нога. Именно так получил травму сын жильца. Судя по фото, здание рушится: появились трещины и дыры.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль небезопасное здание 1956 года постройки в Киселевске, сообщил телеграм-канал СК РФ. По информации издания, вскоре в ведомство обратились с просьбой предоставить повторный отчет. В соцсети появилось много негативных комментариев горожан, требующих расселения людей. Администрация Киселевска сообщила, что расселение проходит в соответствии с установленными законодательством сроками.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о строительстве домов для расселения аварийного жилья в поселке Южном в Подольске.