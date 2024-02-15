Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29 человек, есть погибший

Сразу после инцидента в американском городе начальник батальона пожарной службы Майкл Хопкинс сообщил о девяти пострадавших. Согласно обновленным данным, их количество выросло до 29, сообщили РИА Новости .

Инцидент произошел в США в среду, 14 февраля. Футбольная команда «Канзас-Сити Чифс» стала чемпионом, выиграв Супербоул. Планировались масштабные праздничные мероприятия в американском городе Канзас-Сити, приуроченные данному событию. Футболисты должны были прибыть в центр и пройтись по улицам во время торжественного парада.

Стрельба началась в западной стороне города, недалеко от вокзала «Юнион-стейшн». Это место было пунктом, где должны были встретиться победители матча. Защитник «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келс на странице в социальной сети написал, что каждый присутствующий получил психологическую травму, пишет championat.com.

«Несмотря на присутствие сотен сотрудников правоохранительных органов, еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия произошел в единственной стране на планете, где они случаются с такой частотой, с какой не случаются ни в одной другой стране», — написал Келс в свои соцсетях.

Как сообщает ESPN, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Агентство NPR отмечает, что удалось задержать также третьего подозреваемого после обработки материалов, снятых с камер видеонаблюдения.

Один из пострадавших скончался из-за полученных травм. В эфире американских телеканалов сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 29 человек. Данные ТВ предоставили медики.

Ранее мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп считает, что Америка движется в ад.