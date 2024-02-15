Трамп заявил о движении США в ад

Американская мечта стала мифом и ее больше не существует, считает 45-й президент США Дональд Трамп.

Выступая перед своими сторонниками политик посетовал, что в настоящее время в США есть только кошмар и движение в ад. Трамп подчеркнул, живущим в стране гражданам уже давно не приходилось слышать про пресловутую американскую мечту, ибо она попросту превратилась в «американский кошмар».

«Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар. Сегодня наша страна движется в ад», - заявил Трамп на митинге сторонников, политика цитирует РИА Новости.

В продолжение темы Трампа добавил, что при его администрации американцам жилось намного лучше.

Ранее сообщалось, что во Франции отреагировали на предложение Трампа вывести США из НАТО.