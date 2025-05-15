Число заболевших острой кишечной инфекцией в Чувашии выросло до 41, сообщил телеграм-канал регионального министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что с жалобами обращались преимущественно учащиеся гимназии № 8 города Шумерля.

Изначально сообщалось, что в больницу обратились не менее девяти ребят, которые обучаются в гимназии. В госпитализации нуждался один гимназист. По информации ведомства, по состоянию на утро 15 мая медицинская консультация понадобилась 41 человеку. Пациенты отмечали признаки острой кишечной инфекции. Обратившимся оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Восемь детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице», — указано в сообщении.

По информации ведомства, амбулаторное лечение проходят 32 несовершеннолетних пациента и один взрослый человек. Медицинский персонал внимательно следит за состоянием граждан, которые нуждаются именно в амбулаторном лечении. Ситуацию контролирует вице-премьер регионального правительства Владимир Степанов. В ведомстве добавили, что компетентные органы разбираются в причинах массового отравления.

Ранее сообщалось, что хирург из Чувашии стал мультимиллионером благодаря лотерее.