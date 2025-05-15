Хирург из Чувашии стал мультимиллионером благодаря лотерее

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил РИА Новости о крупном выигрыше хирурга из Чувашии в лотерее «Рапидо Про». Сумма выигрыша составила почти 30 млн руб.

Как рассказали в компании, приобретя лотерейный билет с целью немного развеяться после тяжелой ночной смены, врач неожиданно стал обладателем внушительного состояния. В 324127-м тираже «Рапидо Про» Андрею достался суперприз в размере 29 515 636 руб.

Победитель подтвердил, что, вернувшись домой после ночного дежурства в состоянии сильной усталости, решил приобрести билет через мобильное приложение «Столото».

Уже спустя несколько минут после покупки билета на телефон врача пришло СМС-сообщение об одержанной победе, которому он поначалу не придал значения, посчитав это ошибкой.

Полученные средства мультимиллионер планирует инвестировать в будущее своих детей, купив им квартиры и обеспечив финансовую стабильность.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Дагестана выиграла 43 млн руб. в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша.