Обломки попали в энергообъект: губернатор Гусев рассказал о последствиях атаки на Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале проинформировал о ситуации в регионе после атаки ВСУ при помощи БПЛА. По его информации, обломки дронов упали на один из объектов энергетики Воронежа.

Глава региона информировал о ситуации в регионе с начала объявления беспилотной опасности. Он также сообщил, когда угроза была отменена. За время атаки дежурными силами ПВО были обнаружены и устранены 14 беспилотных летательных аппаратов и одна высокоскоростная цель. Атаке могли подвергнуться восемь районов региона и один город.

По информации губернатора, после уничтожения высокоскоростной цели ее обломки упали на один из объектов энергетики Воронежа. Были зафиксированы проблемы с энергоснабжением потребителей, проживающих в двух районах региона. Сложности оказались краткосрочными благодаря оперативной и командой работе сотрудников коммунальных служб.

Александр Гусев выразил слова благодарности специалистам. Он охарактеризовал их действия как слаженные и четкие.

«По уточненной информации, никто не пострадал», — отметил губернатор Гусев.

Ранее сообщали, что в Татарстане устранили пожар в промзоне после падения обломков БПЛА противника.