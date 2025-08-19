По информации издания, о метро можно найти много положительных отзывов. Так, пользователь сервиса 2GIS Александр Иванов высоко оценил работу метро. Он назвал городскую локацию чистым и безопасным местом. В летний период времени в метро прохладно, а зимой — тепло. Россиянин Дмитрий высказал мнение, что в метро размещено большое количество рекламы. Больше замечания нет.

По данным издания, не менее часто встречаются негативные отзывы о состоянии метрополитена. Одна из распространенных претензий — встреча в метро с людьми без определенного места жительства. Особенно много их можно встретить в холодную погоду. Появляются также отзывы о хамстве сотрудников.

«Впечатление, что сотрудников, стоящих у турникетов, набирают по принципу "базарная бабка"», — написал один из посетителей метро.

Atas.Info провел опрос среди читателей о состоянии метрополитена. 33% респондентов рассказали, что «все отлично». 66% опрошенных выбрали вариант «хорошо, но есть над чем работать». 1% читателей считают, что метро «так себе». Опрос продолжается.

Ранее телеведущая Ивлеева высказала мнение, что комфорт и внешний вид Московского метрополитена привлечет внимание американского президента.