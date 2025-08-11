Ивлеева испугалась, что Трамп заберет Собянина из Москвы

Известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в своем телеграм-канале выразила опасение, что президент США Дональд Трамп, увидев великолепие Московского метрополитена, захочет забрать с собой мэра Москвы Сергея Собянина.

Причиной для беспокойства послужила новость о предстоящем визите Трампа в Россию 15 августа, которую Ивлеева репостнула. Задавшись вопросом, посетит ли американский лидер Москву.

«Не показывайте ему метро. Иначе он заберет Сергея Семеновича», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жители Аляски по-разному восприняли новости о возможном визите Владимира Путина. Одни с интересом ждут саммита с Дональдом Трампом, другие обсуждают конспирологические теории о возвращении штата России.