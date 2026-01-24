Чистота как забота: волонтеры два дня приводили в порядок корпус для раненых бойцов СВО в Подольске

В Подольске активисты движений «Волонтеры Подмосковья» и «Милосердие — Подольск» провели генеральную уборку корпуса одного из филиалов Подольской больницы, сообщила администрация городского округа.

Подольские волонтеры наводили порядок на протяжении двух дней — 21 и 22 января. Они провели уборку во врачебных процедурных кабинетах, в большом зале для отдыха и коридорах.

Волонтерское движение «Милосердие — Подольск» на регулярной основе оказывает помощь всем, кто в ней нуждается. Организация начала деятельность в декабре 2015 года. Ее представители интересуются проблемами многодетных семей, престарелых и людей с инвалидностью, матерей, которые воспитывают детей без участия отцов. Внимание уделяют тем, кто пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств или оказался в трудной жизненной ситуации.

В декабре минувшего 2025 года общественная организация отметила свой первый серьезный юбилей — десятилетие с момента основания. Волонтеры осуществили отправку символичного, 80-го по счету, грузового автомобиля с гуманитарными грузами. Данная партия помощи была адресована населению новых территорий, а также участникам специальной военной операции.

