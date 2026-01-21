Программу по арт-терапии для женщин запустили в «Ясенках»
Фото: [Архив ЦР Ясенки]
В Центре реабилитации «Ясенки» в Подольске начала действовать программа по арт-терапии для женщин, которые сопровождают бойцов СВО, находящихся на реабилитации. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
В ходе первого занятия женщины создавали индивидуальные арт-объекты, используя кофейный сироп и перламутровые краски. Кофейный сироп был выбран не случайно: кофе обладает антистрессовым эффектом.
