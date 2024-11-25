В Гильдии риелторов Москвы заявили, что падения стоимости новостроек ждать не стоит

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что рост стоимости новостроек в нашей стране прекращается. По словам руководителя Комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, сегодня цены плюс-минус одинаковые, а колебания стоимости находятся в районе погрешности. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что рост стоимости новостроек в текущем году было «наглостью застройщиков», которая связана с окончанием действия программы льготной ипотеки.

По мнению эксперта, застройщики воспользовались именно ажиотажем спроса ввиду завершения действия программы. И на сегодняшний день застройщики всеми силами стараются удержать эту цену, хотя это было ничем не обосновано.

Ранее сообщалось, что Дубна возглавила рейтинг городов Подмосковья по росту цен на новостройки.