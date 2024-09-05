Член ОП Рогов: беспилотник пересек воздушное пространство Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале о том, что беспилотник, запущенный Украиной, пересек воздушное пространство Белоруссии.

Член ОП Рогов отметил, что официальная информация на данный момент не поступала. Он ориентируется на сообщения в социальных сетях местных жителей Гомеля. Они услышали несколько взрывов. Один из очевидцев выложил видео, на котором зафиксирован момент падения горящего предмета. В городе была слышна работа ПВО. Предположительно, падающий горящий предмет — это успешно сбитый БПЛА. Предмет упал за чертой города.

«Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало», — отметил Рогов.

Кроме того, мониторинговые ресурсы доказывают пересечение белорусского воздушного пространства. Владимир Рогов напомнил, что белорусский лидер Александр Лукашенко несколько недель назад в своем заявлении говорил о важности денацификации. Он отметил, что неонацистов не так много на Украине, но они есть. Член ОП Рогов уверен, что сегодняшние взрывы в Гомеле подтверждают правдивость слов Лукашенко.

Ранее сообщалось, что украинские военные прикрывались мирными жителями от дронов в Красногоровке.