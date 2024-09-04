RT: украинские военные прикрывались мирными жителями от дронов в Красногоровке

Солдаты ВСУ в Красногоровке (ДНР) попытались сбежать от БПЛА, прикрываясь мирными жителями. Об этом военкор Андрей Филатов рассказал RT .

По словам военного корреспондента, операторы БПЛА отряда «Шторм» 110-й бригады зафиксировали скопление людей в Красногоровке. Это были четверо украинских военных, которые пытались сбежать с места столкновения. Завидев БПЛА они стали пытаться забежать в дом мирных жителей, подставляя их под удар. Конкретно в том здании находились пенсионеры.

ВСУшники не успели покинуть территорию: ВС РФ точечно отработали по ним сбросами и FPV-дронами. Пострадала только хозяйственная постройка.

Напомним, что недавно российские штурмовики заняли крупный укрепрайон противника в городе.

Ранее сообщалось, что два украинца на лодке уплыли от мобилизации к российским военным.