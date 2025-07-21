Член Союза журналистов России считает стоимость автомобиля Lada Aura завышенной

По словам эксперта, на заводе предлагают продавать автомобиль за 3 млн руб. Игорь Глуховский напомнил, что к финальной стоимости определенный процент прибавят автодилеры и не только. Член Союза журналистов считает, что в итоге цена автомобиля станет недоступной для граждан. Кроме того, в последнее время была ограничена возможность оформления автокредитов, что также негативно влияет на возможность россиян купить новое авто.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что российские автомобили в соседних странах можно приобрести на 20-30% дешевле. В компаниях отмечают, что в России устанавливается та цена, которая соответствует реалиям рынка.

«А эти самые „рыночные условия“, как мы все знаем, определяет у нас жадность», — высказал мнение эксперт.

Игорь Глуховский отметил, что отечественный автопром периодически призывает граждан отдавать предпочтение автомобилям, произведенным в РФ. Эксперт высказал мнение, что для этого необходимо создать для среднестатистического россиянина комфортные условия сотрудничества. По его мнению, в настоящее время более приемлемые цены установлены на китайские кроссоверы.

Ранее сообщалось, что президент Путин для экономии времени проводит совещания прямо в салоне «Ауруса».