Член Союза журналистов России считает стоимость автомобиля Lada Aura завышенной
Член Союза журналистов РФ Глуховский считает стоимость Lada Aura завышенной
Фото: [Медиасток.рф]
Член Союза журналистов России Игорь Глуховский высказал мнение, что стоимость автомобиля Lada Aura делает его недоступным для многих граждан РФ, сообщило издание Argumenti.ru.
По словам эксперта, на заводе предлагают продавать автомобиль за 3 млн руб. Игорь Глуховский напомнил, что к финальной стоимости определенный процент прибавят автодилеры и не только. Член Союза журналистов считает, что в итоге цена автомобиля станет недоступной для граждан. Кроме того, в последнее время была ограничена возможность оформления автокредитов, что также негативно влияет на возможность россиян купить новое авто.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что российские автомобили в соседних странах можно приобрести на 20-30% дешевле. В компаниях отмечают, что в России устанавливается та цена, которая соответствует реалиям рынка.
«А эти самые „рыночные условия“, как мы все знаем, определяет у нас жадность», — высказал мнение эксперт.
Игорь Глуховский отметил, что отечественный автопром периодически призывает граждан отдавать предпочтение автомобилям, произведенным в РФ. Эксперт высказал мнение, что для этого необходимо создать для среднестатистического россиянина комфортные условия сотрудничества. По его мнению, в настоящее время более приемлемые цены установлены на китайские кроссоверы.
Ранее сообщалось, что президент Путин для экономии времени проводит совещания прямо в салоне «Ауруса».