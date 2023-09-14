Чтение книг как наказание: Суд в Черкассах вынес приговор украинцу за критику власти

Суд в Черкассах в качестве исправления назначил мужчине, который в социальных сетях критиковал власть Украины, читать больше книг о причинах вооруженного конфликта, пишет агентство ТАСС , ссылаясь на украинское издание «Klymenko Time».

Отмечается, что на страницах в социальной сети житель Украины критиковал власть. Главная претензия – коррупция. Он говорил, что членов правительства надо отдать под трибунал. Призывал украинских военных развернуть орудие на правительство Украины и воевать с ним, чтобы избавить страну от коррупционеров и лицемеров.

В итоге суд постановил мужчине год условного срока. Если на протяжении следующего года украинец не нарушит закон, то на этом наказание будет окончено. Если же откроют еще дело по любой причине, то мужчине могут назначить реальный срок в виде заключения в колонии.

Кроме условного срока, суд постановил, что мужчина должен читать много книг, в которых рассказано про СВО: цели, задачи и последствия.

Ранее стало известно, что на Украине арестовали счета и имущество бизнесмена и экс-губернатора Одесской области Игоря Коломойского.