Что есть для потенции: онкоуролог перечислил продукты с цинком, омегой‑3 и антиоксидантами — список от эксперта

Тема сохранения мужского здоровья и активного долголетия остается одной из самых обсуждаемых. Хирург-андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с REGIONS назвал продукты, которые должны быть в рационе каждого, кто заботится о потенции и гормональном фоне.

По словам специалиста, ключевую роль играют вещества, улучшающие кровоснабжение, поддерживающие уровень тестостерона и защищающие сосуды. В первую очередь это цинк, омега-3, витамины и антиоксиданты.

Что стоит включить в меню:

  • Устрицы — лидеры по содержанию цинка, необходимого для выработки тестостерона и качества спермы.
  • Лосось — источник омеги-3, поддерживающей эластичность сосудов, и витамина D.
  • Грецкие орехи — богаты витамином E и антиоксидантами.
  • Бразильские орехи — содержат селен, важный для сперматогенеза.
  • Тыквенные семечки — цинк и магний для здоровья предстательной железы.
  • Авокадо — полезные жиры, участвующие в синтезе гормонов.
  • Бананы — калий и витамины для поддержания энергии.
  • Гранат — мощный антиоксидант, улучшающий кровоток.
  • Имбирь — стимулирует циркуляцию крови.
  • Сельдерей — содержит андростерон, влияющий на либидо.

  • Говядина — белок и цинк для поддержания тестостерона.
  • Тунец — омега-3 и полноценный белок.
  • Мидии — цинк и ценные аминокислоты.
  • Шпинат — магний и фолиевая кислота, полезные для эрекции.
  • Морковь — каротиноиды, положительно влияющие на качество спермы.
  • Арбуз — содержит цитруллин, расширяющий сосуды.
  • Инжир — калий и магний для сердечно-сосудистой системы.
  • Чеснок — аллицин, улучшающий состояние сосудов.
  • Темный шоколад — флавоноиды, защищающие эндотелий.
  • Яйца — холин и витамин D, необходимые для гормонального баланса.

«Эти продукты улучшают кровоток, уровень тестостерона и гормональный баланс, поддерживая эректильную функцию», — заключил Марк Гадзиян.

Доктор Гадзиян подчеркивает: разовое употребление этих продуктов не даст стойкого эффекта. Только регулярное включение их в сбалансированный рацион способно поддержать мужское здоровье на долгие годы.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.

