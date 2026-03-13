Что есть для потенции: онкоуролог перечислил продукты с цинком, омегой‑3 и антиоксидантами — список от эксперта

Тема сохранения мужского здоровья и активного долголетия остается одной из самых обсуждаемых. Хирург-андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с REGIONS назвал продукты, которые должны быть в рационе каждого, кто заботится о потенции и гормональном фоне.

По словам специалиста, ключевую роль играют вещества, улучшающие кровоснабжение, поддерживающие уровень тестостерона и защищающие сосуды. В первую очередь это цинк, омега-3, витамины и антиоксиданты.

Что стоит включить в меню:

Устрицы — лидеры по содержанию цинка, необходимого для выработки тестостерона и качества спермы.

Лосось — источник омеги-3, поддерживающей эластичность сосудов, и витамина D.

Грецкие орехи — богаты витамином E и антиоксидантами.

Бразильские орехи — содержат селен, важный для сперматогенеза.

Тыквенные семечки — цинк и магний для здоровья предстательной железы.

Авокадо — полезные жиры, участвующие в синтезе гормонов.

Бананы — калий и витамины для поддержания энергии.

Гранат — мощный антиоксидант, улучшающий кровоток.

Имбирь — стимулирует циркуляцию крови.

Сельдерей — содержит андростерон, влияющий на либидо.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Говядина — белок и цинк для поддержания тестостерона.

Тунец — омега-3 и полноценный белок.

Мидии — цинк и ценные аминокислоты.

Шпинат — магний и фолиевая кислота, полезные для эрекции.

Морковь — каротиноиды, положительно влияющие на качество спермы.

Арбуз — содержит цитруллин, расширяющий сосуды.

Инжир — калий и магний для сердечно-сосудистой системы.

Чеснок — аллицин, улучшающий состояние сосудов.

Темный шоколад — флавоноиды, защищающие эндотелий.

Яйца — холин и витамин D, необходимые для гормонального баланса.

«Эти продукты улучшают кровоток, уровень тестостерона и гормональный баланс, поддерживая эректильную функцию», — заключил Марк Гадзиян.

Доктор Гадзиян подчеркивает: разовое употребление этих продуктов не даст стойкого эффекта. Только регулярное включение их в сбалансированный рацион способно поддержать мужское здоровье на долгие годы.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.