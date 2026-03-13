Что есть для потенции: онкоуролог перечислил продукты с цинком, омегой‑3 и антиоксидантами — список от эксперта
Тема сохранения мужского здоровья и активного долголетия остается одной из самых обсуждаемых. Хирург-андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с REGIONS назвал продукты, которые должны быть в рационе каждого, кто заботится о потенции и гормональном фоне.
По словам специалиста, ключевую роль играют вещества, улучшающие кровоснабжение, поддерживающие уровень тестостерона и защищающие сосуды. В первую очередь это цинк, омега-3, витамины и антиоксиданты.
Что стоит включить в меню:
- Устрицы — лидеры по содержанию цинка, необходимого для выработки тестостерона и качества спермы.
- Лосось — источник омеги-3, поддерживающей эластичность сосудов, и витамина D.
- Грецкие орехи — богаты витамином E и антиоксидантами.
- Бразильские орехи — содержат селен, важный для сперматогенеза.
- Тыквенные семечки — цинк и магний для здоровья предстательной железы.
- Авокадо — полезные жиры, участвующие в синтезе гормонов.
- Бананы — калий и витамины для поддержания энергии.
- Гранат — мощный антиоксидант, улучшающий кровоток.
- Имбирь — стимулирует циркуляцию крови.
- Сельдерей — содержит андростерон, влияющий на либидо.
- Говядина — белок и цинк для поддержания тестостерона.
- Тунец — омега-3 и полноценный белок.
- Мидии — цинк и ценные аминокислоты.
- Шпинат — магний и фолиевая кислота, полезные для эрекции.
- Морковь — каротиноиды, положительно влияющие на качество спермы.
- Арбуз — содержит цитруллин, расширяющий сосуды.
- Инжир — калий и магний для сердечно-сосудистой системы.
- Чеснок — аллицин, улучшающий состояние сосудов.
- Темный шоколад — флавоноиды, защищающие эндотелий.
- Яйца — холин и витамин D, необходимые для гормонального баланса.
«Эти продукты улучшают кровоток, уровень тестостерона и гормональный баланс, поддерживая эректильную функцию», — заключил Марк Гадзиян.
Доктор Гадзиян подчеркивает: разовое употребление этих продуктов не даст стойкого эффекта. Только регулярное включение их в сбалансированный рацион способно поддержать мужское здоровье на долгие годы.
Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.