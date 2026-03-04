Листик с сюрпризом: секс-гуру из Подмосковья назвал лучшую приправу для потенции

Проблемы с потенцией молодеют, и причиной тому — хронический стресс и бешеный ритм мегаполиса. В поисках решения мужчины все чаще обращаются не только к медицине, но и к народной мудрости. Житель Одинцова Дмитрий Котельников уверен: вернуть былую мощь помогает продукт, который есть на любой кухне. Действительно ли полезен его совет у эксперта выяснил REGIONS .

По словам Дмитрия, секрет кроется не в употреблении приправы внутрь, а в водных процедурах. То, что часто кидают в пельмени, теперь может стать помощником для мужского здоровья. Котельников предлагает оригинальный рецепт: 50 граммов сухих лавровых листьев необходимо прокипятить в литре воды, а получившийся настой вылить в теплую ванную.

«Рецепт прост: 50 граммов лаврового листа нужно проварить в литре воды, после чего настой добавляют в ванну с теплой водой. Принимать такую ванну рекомендуется не менее получаса, а для достижения максимального эффекта лучше просидеть в воде час», — советует Дмитрий.

Корреспондент REGIONS решил проверить необычный совет и обратился за комментарием к врачу-андрологу Андрею Шумову. Медик подтвердил, что доля истины в народном рецепте действительно есть. Польза для мужского здоровья обусловлена богатым химическим составом: эфирные масла, цинк, селен и витамины группы B. У лаврушки есть седативные свойства, что помогает снизить уровень стресса и психологическое напряжение, которые часто становятся барьером для нормальной потенции. К тому же, приправа помогает с улучшением кровообращения.

