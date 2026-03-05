Что на самом деле стоит за словами Путина о газе: Песков рассказал о скрытых деталях поручения правительству
Пресс-секретарь Песков: решение о прекращении поставок газа в ЕС не принято
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, получило ли правительство поручение от Владимира Путина о прекращении поставок газа в страны Евросоюза, сообщил ТАСС.
На брифинге пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что на данный момент решение о прекращении поставок газа в страны Евросоюза не принято. Подобное поручение от президента в адрес правительства не поступало. Спикер обратил внимание, что Владимир Путин заявлял о предложении, но не говорил о принятом решении.
«Нет, вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему», — акцентировал внимание представитель Кремля, отвечая на вопрос, принято ли решение прекратить поставки газа в Европу уже в настоящее время.
Владимир Путин обозначил новый вектор энергетической политики России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам президента, сейчас для страны открывается окно возможностей: целесообразнее переориентироваться с европейского газового направления на взаимодействие с теми партнерами, которые зарекомендовали себя как предсказуемые и стабильные.
Глава государства поручил кабинету министров совместно с представителями отечественного бизнеса детально проанализировать перспективы такого шага. Соответствующее заявление Путин сделал в среду, 4 марта.
Ранее сообщалось, что Катар приостановил производство сжиженного природного газа на месяц.