Что на самом деле стоит за словами Путина о газе: Песков рассказал о скрытых деталях поручения правительству

На брифинге пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что на данный момент решение о прекращении поставок газа в страны Евросоюза не принято. Подобное поручение от президента в адрес правительства не поступало. Спикер обратил внимание, что Владимир Путин заявлял о предложении, но не говорил о принятом решении.

«Нет, вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему», — акцентировал внимание представитель Кремля, отвечая на вопрос, принято ли решение прекратить поставки газа в Европу уже в настоящее время.

Владимир Путин обозначил новый вектор энергетической политики России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам президента, сейчас для страны открывается окно возможностей: целесообразнее переориентироваться с европейского газового направления на взаимодействие с теми партнерами, которые зарекомендовали себя как предсказуемые и стабильные.

Глава государства поручил кабинету министров совместно с представителями отечественного бизнеса детально проанализировать перспективы такого шага. Соответствующее заявление Путин сделал в среду, 4 марта.

Ранее сообщалось, что Катар приостановил производство сжиженного природного газа на месяц.