Энергетический паралич: Катар полностью прекратил производство СПГ после атак Ирана

Мировой энергетический рынок столкнулся с беспрецедентным вызовом: Катар официально объявил о полной остановке производства сжиженного природного газа (СПГ). После серии ударов иранских беспилотников по ключевым объектам компании QatarEnergy, восстановление работы отрасли займет не менее месяца. Об этом сообщает Reuters.

Основной удар пришелся на промышленный центр Рас-Лаффан и город Умм-Саид. По информации катарского министерства обороны, инфраструктура была повреждена в результате точечных атак дронов 2 марта. Специалисты отмечают, что даже при самом благоприятном сценарии на первичный запуск мощностей потребуется две недели, и еще столько же времени уйдет на достижение проектной производительности.

В связи с сохраняющейся военной угрозой руководство QatarEnergy приняло решение о бессрочной заморозке всех сопутствующих производственных процессов. Ситуация усугубляется критическим истощением ресурсов ПВО эмирата. По оценкам экспертов, при текущей интенсивности обстрелов запаса ракет для перехвата целей Катару хватит лишь на четверо суток.

На этом фоне Доха совместно с Абу-Даби усиливает дипломатическое давление на Белый дом. Лидеры стран Персидского залива пытаются убедить Дональда Трампа отказаться от сценария затяжной войны с Тегераном, который грозит обернуться для региональных экономик невосполнимыми потерями и глобальным дефицитом топлива.

Ранее Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского судна.