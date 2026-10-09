«Бог забирает лучших» — миф? Иеромонах Феодорит объяснил, откуда взялось заблуждение

Иеромонах Феодорит: утверждение «Бог забирает лучших» — миф

Общество

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) назвал мифом утверждение, что Бог забирает лучших. В беседе с «Абзацем» священник объяснил, что людям не дано знать высший замысел, а ранняя смерть может постигнуть любого независимо от поступков.

По словам отца Феодорита, такое суждение родилось из-за особенностей психики: люди склонны идеализировать ушедших родственников и считать их самыми достойными. Кроме того, общество обращает повышенное внимание на кончину известных и уважаемых личностей, тогда как гибель остальных остается незамеченной. Священник напомнил, что в молодом возрасте часто погибают преступники и жестокие люди, поэтому оценивать происходящее через призму человеческих симпатий некорректно. Он подчеркнул, что нельзя говорить, будто Бог забирает именно лучших, поскольку промысел Божий неведом. Это суждение возникло потому, что близкие всегда кажутся лучше, а смерть обычных людей не привлекает внимания.

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