Что обязательно нужно сделать в Яблочный Спас, чтобы весь год был сладким?

В Яблочный Спас рекомендовано испечь пирог из яблок и посетить службу в храме, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, в день Яблочного Спаса рекомендовано посетить праздничное богослужение. Священнослужители проводят службу и литургии. В этот день можно приготовить любое блюдо из яблок: узвар или компот, пирог или шарлотку. В меню можно добавить печеные яблоки с медом и орехами. В праздничный день яблочный аромат заполнит дом.

По данным издания, в Яблочный Спас можно угостить своей выпечкой коллег, соседей и близких людей. Яблоки можно купить у местных фермеров. В праздничный день рекомендовано отдохнуть на природе. При отсутствии такой возможности можно прогуляться по парку.

По информации издания, в некоторых городах устраивают праздничные интерактивности. Так, в Челябинске пройдет тематическое мероприятие «Пришел спас — яблочко припас», в рамках которого гостей познакомят с историей праздника, его традициями. С участниками поделятся рецептами варенья и джема из яблок.

