Что общего у грибника из Подмосковья с охотником за звездовиками и ведьмиными кольцами?

Фотограф дикой природы из подмосковного Пушкино Владимир Данюшин рассказал REGIONS о своем хобби — мужчина предпочитает собирать грибы в местах, отдаленных от населенных пунктов, а также фотографировать лесные находки.

Владимир рассказал, что любит фотографировать любые грибы. Особенно интересно снимать необычные и редкие виды. Эксперту удалось запечатлеть звездовик бахромчатый, который он обнаружил в черте города Москвы. Фотограф иногда снимает процесс зарождения грибов. Например, гриб веселка на начальной фазе роста появляется в лесной подстилке в виде небольшого яйца. Есть и те грибы, которые не пополнили фотоколлекцию Владимира. Например, он не раз встречал ведьмины кольца — сообщества грибов, которые растут в ровной геометрической форме круга. Однако сделать удачный кадр на данный момент возможности не было.

Владимир рассказал, что ему интересно работать с мухомором. Среди всех грибов фотограф выделяет яркие и необычные виды. Однако эксперт не приходит в лес исключительно для фотосъемки. Мужчина родился в семье грибника.

«Сам предпочитаю собирать только благородные грибы — белые, подберезовики, подосиновики, лисички. После замораживаю или сушу для хранения, чтобы в любое удобное время можно было их пожарить или потушить», — рассказал Владимир Данюшин.

