Сочетание зеленых овощей и сезонных грибов: диетолог раскрыла секреты осеннего рациона

Диетолог Ольга Редина в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала , что в осенний период рекомендовано в рацион включить увеличенное количество зеленых овощей.

По словам эксперта, добавление в осенний рацион зеленых овощей за счет содержания в них хлорофилла, фолиевой кислоты и кальция позволит улучшить работу пищеварительной системы и повысить общий тонус организма.

Диетолог Редина привела пример, какие овощи можно добавлять в рацион: спаржу, брокколи, шпинат и брюссельскую капусту. Особое внимание эксперт рекомендует обратить на сезонные грибы. В осенний период они в изобилии доступны в Подмосковье. Грибы содержат ценный белок, витамины группы B и цинк, который способствует выработке антител. Как следствие, иммунная защита организма значительно повышается.

«Витамины группы B улучшают метаболизм и поддерживают уровень энергии, а пищевые волокна в грибах благотворно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, усиливая моторику кишечника и способствуя выведению токсинов», — отметила Редина.

По мнению диетолога, сочетание в осеннем рационе зеленых овощей и грибов поможет организму не только подготовиться к предстоящим холодам, но и укрепить иммунитет. При помощи корректировки сезонного рациона можно контролировать уровень энергии, необходимый для ежедневных дней.

