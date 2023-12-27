«Что они с нами сделали»: Мечетина в 2014 году думала о возможности примирения ЛНР с Украиной

Пианистка Екатерина Мечетина поделилась воспоминаниями, как в 2014 году выступала на сцене в Московской филармонии с Луганским оркестром. Тогда она обратилась к представителям ЛНР, если у них шанс помириться с Украиной. Ответ людей стал моментом прозрения для пианистки, что же на самом деле происходит в городах, которые не так далеко расположены от границы с РФ, пишет интернет-издание «Абзац» .

«Помню, я тогда задала такой, как мне сейчас кажется уже, безумно наивный вопрос, но тогда он, наверное, был, с моей точки зрения, уместен. Я спросила: «Ну а что вы там с Украиной, как-то вы можете с ними помириться?», - рассказала в интервью главному редактору «Абзац Медиа» заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина

Выражение лиц музыкантов удивило заслуженную артистку Екатерину Мечетину. Все категорично ответили, что это невозможно.

«И в ответ было такое выражение лиц и такие ответы, они сказали: «Какая Украина, что? Это невозможно после того, что они с нами сделали»», - рассказала пианистка Екатерина Мечетина

В 2022 году артистка прекрасно понимала, что стало причиной СВО. Она решила помогать жителям республик и приехала в ЛНР. Территории уже были освобождены, но еще не признаны частью России. Люди рассказывали, какой ужас были вынуждены пережить под непрекращающимися бомбежками со стороны ВСУ.

«Да и мы стояли, знаете, пригвождённые просто к месту, и мурашки бежали. Это очень тяжело было, но без этого я не знаю, как сейчас можно было бы жить, этого не зная и не понимая. Вот стоит какая-то боевая машина бронированная, на ней живые цветы, и начинают рассказывать, что в этом селе вот так-то и так-то расстреливали мирных жителей. А за что? А просто так, чтобы устрашить. Ну вот после этого не может мир быть другим», - делится воспоминаниями заслуженная артистка РФ

После увиденного в ЛНР тяжело слушать высказывания музыканта Евгения Кисина. Пианистка Екатерина Мечетина считает, что его критика в адрес России, ее жителей и военной операции - это «жуткие слова».

Ранее мы сообщали, что осуждающий СВО актер Дмитрий Назаров* выложил новый пост в социальной сети, в котором критикует участников вечеринки Анастасии Ивлеевой. Только поводом для осуждения стало не их участие, а извинения. Пользователи отмечают плохой внешний вид звезды «Кухни».

*Дмитрий Назаров признан иностранным агентом по решению Минюст.