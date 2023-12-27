«Лицо в никуда»: у сбежавшего из России Назарова* заподозрили тяжелую болезнь

Россияне с трудом узнали звезду «Кухни», который в очередной раз нелестно высказался в соцсети.

Дмитрий Назаров*, по мнению поклонников, сильно постарел и приобрел сомнительный внешний вид. Недавно он обратился к звездам-тусовщикам, которые извинились за свою развратную вечеринку в Москве. Он посчитал, что артисты раскаялись, не испытывая вины.

«Обжигает стыд испанский. Извинились ? Без вины? Это же не по-пацански! Значит, все вы чушпаны!», — написал актер.

Назаров* смотрит на жизнь с легким прищуром из-за травмы лица. Однако некоторые поклонники после его стихотворения заподозрили, что актер балуется алкогольными напитками, из-за чего его характерная черта стала еще ярче и выразительнее. Некоторые предположили настоящую зависимость у беглеца, пишет издание «Утро.ру».

«Бедолага, совсем скоро сопьется. Лицо в никуда», – сетовали подписчики.

Напомним, что после развратной вечеринки операторы и банки стали отказываться от сотрудничества с Ивлеевой. Ее проверяют на уплату налогов, а также на пропаганду нетрадиционных ценностей. Последнее увидели на скандальной вечеринке. Юристы не исключают, что блогера ждет уголовное дело.

*Дмитрий Назаров признан иностранным агентом по решению Минюст.