Почти 50 школ открыли после капремонта в Подмосковье в День знаний

В числе обновленных школ — учреждение №18 в деревне Черное Балашихи. Брынцалов и глава округа Сергей Юров посетили торжественную линейку и поздравили ребят с началом учебного года.

«Я хочу пожелать и первоклассникам, которые сегодня первый раз перешагнули порог этой школы, и выпускникам, которые готовятся к следующему шагу – к окончанию школы и поступлению в вузы, чтобы этот год был результативным. И все, что сегодня кажется трудным, открывало новые горизонты, было поддержано педагогами и родителями», – сказал Брынцалов.

На реконструкцию школы из областного бюджета выделили около ₽640 млн. В здании обновили внутреннее пространство, заменили инженерные коммуникации, окна и двери. Обустроили столовую, кабинеты «Точка роста», два спортзала.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в гимназии им. Примакова и поздравил учеников с Днем знаний.