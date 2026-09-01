Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что лишение Украины выхода к морю стало серьезным ударом для ВСУ, поскольку основные порты уже выведены из строя, и это сказывается как на поставках оружия, так и на экономике, а попытки Киева использовать Дунай также пресекаются российскими ударами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Военный эксперт пояснил, что украинская сторона пытается задействовать Дунайские порты, но и там российские силы наносят удары. Основные же портовые мощности, по его словам, уже выключены, что сказывается как на военной логистике, так и на экономике. Дандыкин подчеркнул, что Украина теряет колоссальные средства, которые прежде всего направлялись на армию. В ближайшей перспективе, по его прогнозу, активность ВСУ на воде будет сведена к минимуму.

Эксперт также отметил, что сейчас Киев бьет тревогу и пытается добиться перемирия, чтобы восстановить судоходство в Черном море. Однако, по его словам, такой сценарий уже был в начале спецоперации: зерновые сделки, по его оценке, не принесли России пользы, поскольку Украина вывозила зерно, а взамен получала вооружения. Поэтому, заключил специалист, сейчас ничего не получится. Дандыкин уверен, что перекрытие морских путей — это стратегический успех, который серьезно ослабляет потенциал ВСУ и лишает их возможности получать ресурсы по воде.



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