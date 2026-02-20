Что сейчас с подростком, раненным в александровской школе? Минздрав сообщил важные новости о его состоянии

В четверг, 19 февраля, в александровской школе № 1 семиклассник ударил ножом подростка. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу Перми. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии школьника по состоянию на 20 февраля, сообщил properm.ru.

По данным издания, после трагического инцидента подростка эвакуировали в Березники. Специалисты оценивали состояние пострадавшее как тяжелое. Ребенку экстренно провели операцию. Только после хирургического вмешательства пациента доставили в краевую клиническую больницу.

В региональном Министерстве здравоохранения Properm.ru сообщили, что сейчас подросток находится в стабильном состоянии. За ребенком постоянно наблюдают квалифицированные медики.

По информации издания, в школе до 24 февраля отменили занятия. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Они разбираются, были ли соблюдены в школе все требования безопасности. Детальное внимание уделено причинам нападения со стороны несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что школьники рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» страшное о напавшем с ножом на одноклассника в Пермском крае.