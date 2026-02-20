Что сейчас с подростком, раненным в александровской школе? Минздрав сообщил важные новости о его состоянии
Properm.ru: медикам удалось стабилизировать состояние раненого ученика школы № 1
Фото: [Медиасток.рф]
В четверг, 19 февраля, в александровской школе № 1 семиклассник ударил ножом подростка. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу Перми. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии школьника по состоянию на 20 февраля, сообщил properm.ru.
По данным издания, после трагического инцидента подростка эвакуировали в Березники. Специалисты оценивали состояние пострадавшее как тяжелое. Ребенку экстренно провели операцию. Только после хирургического вмешательства пациента доставили в краевую клиническую больницу.
В региональном Министерстве здравоохранения Properm.ru сообщили, что сейчас подросток находится в стабильном состоянии. За ребенком постоянно наблюдают квалифицированные медики.
По информации издания, в школе до 24 февраля отменили занятия. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Они разбираются, были ли соблюдены в школе все требования безопасности. Детальное внимание уделено причинам нападения со стороны несовершеннолетнего.
