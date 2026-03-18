Что скрывает кипяченая вода? Эколог из Подмосковья раскрыла правду о скрытых угрозах в стакане

Эколог из Подмосковья Анна Журавлева рассказала, почему кипячение не становится стопроцентной гарантией обезвреживания воды из крана, сообщил REGIONS.

«Кипячение действительно убивает большинство болезнетворных бактерий и вирусов. При температуре 100 градусов патогенные микроорганизмы погибают, и вода становится безопасной с точки зрения инфекций. Но это лишь часть проблемы», — объясняет Анна Журавлева.

По данным издания, качество воды в Московской области держат на особом контроле. Специалисты Мособлводоканала регулярно проводят масштабные исследования. Только за февраль 2026 года они выполнили более 3,7 тыс. анализов питьевой и сточной воды. В январе этот показатель превысил 3 тыс. проб.

Лабораторные исследования охватывают ключевые точки системы водоснабжения: водозаборы, станции очистки, резервуары и места врезки в жилые дома. Это позволяет оперативно отслеживать состояние воды на всех этапах — от источника до крана потребителя.

«Вода в Подмосковье проходит многоступенчатую очистку и регулярно проверяется. Лаборатории исследуют ее на наличие бактерий, вирусов, тяжелых металлов, солей, органических соединений. Это дает основания говорить, что качество водопроводной воды в регионе соответствует нормативам», — поясняет эколог.

По информации издания, во время кипячения у воды меняется вкус и запах. Причина — частичное испарение хлора и других летучих соединений. Эколог Журавлева считает, что главное преимущество кипячения — уничтожение бактерий и вирусов. Однако в воде остаются различные химические загрязнители, в том числе тяжелые металлы, нитраты, пестициды.

«Тяжелые металлы и соли жесткости — то, от чего кипячение не спасает. Исследования показывают, что время, в течение которого вода удерживается при температуре около ста градусов в бытовом чайнике, составляет всего 20 сек. — полторы минуты. За это время опасные примеси не успевают испариться или уйти», — подчеркивает Анна Журавлева.

По словам специалиста, в пробах воды, отфильтрованных в российских городах, также находят микропластик. При кипячении его количество может увеличиваться. Добиться чистой воды помогают фильтры.

«Минерализация избавляет от необходимости пить дистиллированную воду, так как такая вода не приносит пользы. Минералы играют важную роль в поддержании здоровья костной ткани и зубов. А дополнительная обработка фильтрованной воды ультрафиолетом значительно повышает степень ее очистки», — поясняет эксперт.

