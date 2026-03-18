«Мы с вами это вдохнули»: эколог объяснил, почему реагенты на улицах — это бомба замедленного действия для астматиков

Эколог Асхат Каюмов высказал мнение, что песко-соляная смесь и реагенты, которыми зимой обрабатывают улицы, могут быть опасны для аллергиков и астматиков, сообщил newsnn.ru.

Эксперт рассказал, что в некоторых российских городах в зимний период времени улицы обрабатывают различными реагентами, в том числе чистой солью и песко-соляной смесью. Горожане могут наблюдать под ногами «жидкую кашу». Эколог считает, что вещества способны выделять пары, которые вынуждены вдыхать люди. Действующее вещество некоторых реагентов — кальций-хлор.

«В период таяния снега концептуально ничего не меняется. Все, что могло вылететь, уже давно вылетело. И мы с вами это вдохнули», — отметил собеседник NewsNN.

По мнению эколога, незначительные выделения хлора не несут угрозы здоровью. Гораздо опаснее реагентная пыль, которая с приходом тепла начинает витать в воздухе. Как только асфальт просыхает, наступает тяжелый период для тех, кто страдает астмой и аллергией.

Эксперт Каюмов высказал мнение, что снизить риски возможно при правильном алгоритме действий во время зимней обработки дорог в городах. По его наблюдениям, в Нижнем Новгороде реагенты просто раскидывают лопатами по сторонам.

«Если мы говорим, как все использовать по уму, то задача этих веществ — сделать твердую снежно-ледяную фракцию мягкой. После чего тут же должен прийти человек с лопатой и, пока она мягкая, ее убрать. Вот вторую стадию мы очень часто пропускаем», — добавил эколог.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о рекордном количестве воды на улицах в марте.