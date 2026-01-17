Что скрывают письма Владимира Высоцкого к Марине Влади? Певица попросила не публиковать их при ее жизни

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов проинформировал, что французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, сообщило РИА Новости.

По информации Артизова, певица поставила единственное условие — общественность получит доступ к письмам исключительно после ее смерти. Письма запрещено передавать другим людям. Подобные ограничения вправе вводить собственники документов или их наследники.

«Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — отметил Артизов.

Марина Влади, легендарная французская актриса и певица с русскими корнями, известна не только своей яркой карьерой в кино, но и браком с культовым советским поэтом и бардом Владимиром Высоцким, длившимся с 1970 по 1980 год. Сегодня знаменитости исполнилось 87 лет.

Высоцкий стал голосом целой эпохи, чьи острые, пронзительные стихи и песни, написанные и спетые от первого лица, нашли отклик в сердцах миллионов. Параллельно с бардовской славой он ярко проявил себя в кинематографе, где его актерские работы оставили неизгладимый след в памяти зрителей. Со дня смерти Высоцкого в 2025 году исполнилось 45 лет.

Ранее сообщалось, что песня про Орехово-Зуево в исполнении Высоцкого появилась в интернете.