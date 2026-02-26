Что скрывала стена? Россиянка сделала неожиданную находку во время ремонта и может получить за нее 7 тыс. руб.

Жительница Кузбасса решила сделать в доме ремонт, во время которого обнаружила тайник с оружием, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии. Сотрудники поблагодарили гражданку за бдительность и осторожность. Женщине могут выплатить материальное вознаграждение.

По информации пресс-службы, 32-летняя жительница Ленинско-Кузнецкого стала собственницей частного дома несколько лет назад. Она начала ремонт. Во время разбора стены россиянка обнаружила ружье и патроны. Женщина поняла, что находка может привести к юридическим проблемам. Она проинформировала о ней правоохранителей.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность женщине за проявленную гражданскую ответственность. Предварительно установлено, что в тайнике частного дома находилось одноствольное охотничье ружье, произведенное на территории России. Сотрудники проводят проверку.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой женщине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 тыс. руб.», — сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу.

В Росгвардии предупредили, что граждане, которые добровольно не передают оружие, могут стать фигурантами уголовного дела. В случае информирования правоохранителей в рамках областной операции «Оружие» им выплачивают материальное вознаграждение.

В Росгвардии призвали самостоятельно не перевозить взрывоопасные предметы. При обнаружении или желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в телефонном режиме органам внутренних дел.

«Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства», — проинформировали в пресс-службе.

