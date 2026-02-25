Что теперь нельзя показывать в кино? С 1 марта вступают в силу новые правила проката

По информации издания, перечень оснований для отказа в прокате фильмам с 1 марта расширится. Например, кинолента не может противоречит традиционным ценностям. Эксперт Михаил Иванов отметил, что положительно относится к данному предложению.

Однако, по мнению эксперта, важно четко урегулировать вопрос, кто имеет право накладывать запрет. Например, создать экспертную группу. В нее для объективного итогового решения должны войти представители Министерства культуры, профессионального кинематографического сообщества, традиционных религиозных конфессий, преподаватели и психологи.

Зампред ВРНС считает, что решение должно быть оформлено письменно с указанием всех аргументов и фактов. Однако у создателей фильмов должно сохраняться право на обжалование решения в судебном порядке или через вышестоящие инстанции созданного совета. В противном случае орган превратится в необъективную коалицию.

«Если мы хотим защитить наши духовные скрепы, мы обязаны действовать там, где формируется повестка. Но важно понимать: закон распространяется на ресурсы с большой аудиторией, потому что именно они формируют массовую культуру. Что касается мелких площадок, они тоже подпадают под общие нормы о запрете распространения противоправной информации, но механизмы контроля там, очевидно, будут иными — по жалобам и заявлениям», — заявил Михаил Иванов.

