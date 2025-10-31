«Что-то на мимимишном»: туристы из РФ заметили в Китае авто необычного дизайна

Путешественники из Приморья рассказали об автомобиле, который заметили на парковке в Китае, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, российские туристы гуляли по улицам китайского города Муданьцзян. Населенный пункт пользуется высоким спросом среди граждан России. Автомобиль, на который они обратили внимание, был припаркован у железнодорожного вокзала.

По словам туристов, многие прохожие останавливались, чтобы сфотографировать авто. Всеобщее внимание привлекал Mini Cooper нежно-розового цвета. Автомобиль небольших габаритов был украшен мультяшными наклейками и стильной аэрографией.

«Это что-то на мимимишном. Эх, вот если бы мне такую подарили», — мечтательно отметила девушка.

По информации издания, приморские туристы часто встречают в Китае креативные автомобили. По мнению россиян, машины отлично вписываются в тренд «туризм для фото». Туристов удивляет не только креатив китайцев, но и чувство юмора. Так, на одной из улиц Суйфэньхэ приморцы заметили белую машину с резиновыми накладками на двери в форме ягодиц. Автовладелец таким образом защищает транспорт от царапин и, по мнению российских туристов, поднимает настроение прохожим.

Ранее сообщалось, что в Китае завершилось исследование надежности бензиновых автомобилей 2025 года.