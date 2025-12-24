Что важнее — стена или жизнь? Ради спасения котенка бригада в Ногинске пошла на экстренный ремонт

Сотрудники управляющей компании «Наш двор» в Ногинске ради спасения котенка разобрали часть кирпичной стены в подъезде дома, сообщил REGIONS.

Беззащитный котенок упал в вентиляционное отверстие. Инцидент произошел в подъезде дома на улице III Интернационала. Ремонтной бригаде ради возвращения животного хозяевам пришлось разбирать часть кирпичной стены. Работы вели в экстренном порядке.

«Наши соседи завели котенка, который оказался гораздо шустрее хозяев. Каким-то образом он проскользнул в небольшое техническое отверстие в квартире и оказался пленником вентиляционной шахты», — рассказали очевидцы.

По словам очевидцев, аварийная бригада оперативно прибыла на вызов. Специалисты использовали перфоратор. Спасательная операция завершилась успешно: котенка вернули хозяевам. В управляющей компании поделились фото, как сразу после освобождения малыша покормили.

Стена не пострадала. После вызволения маленького питомца специалисты ликвидировали вынужденные разрушения. Они выложили кирпичную кладку на том месте, где она находилась изначально. Сверху положили свежий слой штукатурки.

