Как шпиц стал талисманом экипажа ДПС? Невероятная история спасения в 30-градусную стужу

Экипаж ДПС ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ханты‑Мансийскому автономному округу – Югре спас замерзающую на федеральной трассе в 30-градусный мороз собаку породы шпиц, сообщил телеграм-канал МВД РФ.

В ведомстве проинформировали, что маленькая собака бродила по краю проезжей части. Вблизи шпица никого из людей не было. Лейтенант полиции и стажер понимали, что в 30-градусный мороз собака может пострадать. Сотрудники остановились и забрали пса в служебную машину.

По информации ведомства, в теплом автомобиле собака согрелась. Сейчас она пребывает в хорошем настроении. Всю рабочую смену собака провела с экипажем ДПС. Однако после окончания смены сотрудники не оставили животное в одиночестве. Они нашли место, где шпиц сможет пожить некоторое время. На передержку согласился коллега членов экипажа. Теперь сотрудники активизировали поиски владельцев шпица.

«Полицейские надеются, что разлука животного с семьей продлится недолго», — указано в сообщении ведомства.

