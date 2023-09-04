«Что за тряпка в руках»: Депутат Госдумы прокомментировал инцидент с Лией Ахеджаковой

Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова вышла на поклоны после спектакля в Бремене с украинским флагом. Позже звезда отрицала факт того, что вышла на сцену с символикой недружественной с РФ страны. Отметив, что ей в руки кто-то из поклонников что-то дал, а она предположила, что это воздушный шарик. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию, пишет интернет-издание « Абзац ».

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что народная артистка РФ прекрасно понимала, флаг какой страны ей дали в руки. Возможно, у нее не было желания появляться на сцене с украинской символикой. Отказавшись от флага, она бы продемонстрировала неуважение к Западу. Сейчас она гастролирует именно в западных странах, поэтому риск был слишком высоким.

«Она понимала, что за тряпка у нее в руках. Ей было страшно проявить свою позицию. Ахеджакова могла бы аккуратненько его сложить и отложить в сторонку. Но ей было неловко, она испугалась, что ее будут критиковать на Западе за то, что она не поддержала Украину. Она выбрала предать свою страну, чтобы не потерять поддержку на Западе», – высказал мнение депутат Госдумы Виталий Милонов

Народная артистка Ахеджаков не поддержала спецоперацию. Вскоре она перестала играть в театре «Современнике» и начала гастролировать исключительно за границей. Появление в руках украинского флага актриса назвала провокацией.

Ранее стало известно, как на скандал с украинским флагом отреагировал артист Станислав Садальский.