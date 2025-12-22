Что заставило семьи со всей Сибири отправиться в Кузбасс — тайна «Песчаной сказки» раскрыта

Руководители коллектива Константин Растегаев и исполнитель главной роли Константин Асташов признались, что у труппы уже появились преданные поклонники, которые путешествуют за представлением по всей стране. Например, в Кузбасс на премьеру приехали целыми семьями со всей Сибири, чтобы погрузиться в волшебство цирковой сказки.

«Тофик Гусейнович Ахундов, народный артист России, создал уникальный аттракцион, в котором сразу три бегемота исполняют различные трюки», — рассказала художественный руководитель шоу, дрессировщица и воздушная гимнастка Екатерина Запашная.

Для создания неповторимой атмосферы были разработаны грандиозные сценические декорации, эксклюзивные костюмы и авторское музыкальное сопровождение. По словам одного из зрителей, лично рассказавшего корреспонденту «Сибдепо», именно спецэффекты стали той изюминкой, которая поразила публику больше всего. В финале волшебного действа на манеж вышли главные символы праздника — Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить всех гостей с наступающим Новым годом.

