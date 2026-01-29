Что ждать от «Равиоли Оли» с Бузовой? Гид по фильму, где певица управляет заводом, собирается замуж, но терпит неудачи

Премьера фильма отечественного производства «Равиоли Оли» (16+) анонсирована на 5 февраля, сообщил gorod55.ru. Корреспондент издания оценил кинокартину, главную роль в которой сыграла певица Ольга Бузова. Артистка перевоплотилась в счастливую обладательницу пельменного завода в городе Нижние Теплышки.

По информации издания, главная героиня находит свою любовь. Она принимает не только предложение руки и сердца, но и стать соинвестором возлюбленного. Ухажер девушки — собственник пельменного завода в Нижних Теплышках, который активно развивается. Корреспондент выяснил, что в России города с таким названием нет.

По данным издания, героиня находится в романтических мечтах и занимается организационными вопросами в преддверии свадьбы. Однако вскоре в жизни все меняется. Зрители узнают, что стало причиной кардинальных перемен. Одинокая и разочарованная Оля вынуждена отправиться на завод, чтобы оценить степень внутреннего краха.

«Если честно, первым делом я попытался выяснить, нет ли у Бузовой песни под названием „Равиоли Оли“. Интернет-поисковик дает отрицательный ответ. Да и в сюжете пельменная тема играет важную роль — получается, название придумали специально для фильма», — высказал мнение обозреватель издания.

Корреспондент отметил, что Бузова играет саму себя. В некоторых сценах она делится мыслями, почему получает критические замечания из-за своих выступлений, как построила карьеру, почему терпит неудачи в личной жизни.

«Получается, итог такой: просмотр „Равиоли Оли“ — допустимое развитие событий в один из февральских вечеров. Получить удовольствие достаточно реально. Заодно можно подумать над тем, насколько сильно Ольга Бузова похожа на Дженнифер Лопес и случайно так получилось или создатели фильма подвели нас осознанно к этому вопросу», — резюмировал корреспондент «Города55».

