Руководство кинотеатров на Кавказе удалило эпизод 18+ из триллера с Сидни Суини

В ряде кинотеатров на Кавказе при показе новых фильмов начали применять практику вырезания откровенных сцен. Как сообщают Telegram-каналах, эта мера коснулась, в частности, триллера «Горничная», в котором есть эпизод с участием звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини.

Согласно данным издания, местные зрители не увидели момент, где героиня актрисы в нижнем белье страстно целуется со своим возлюбленным. Как утверждают источники, кинотеатры пошли на такой шаг, руководствуясь религиозными соображениями и желанием соблюсти местные культурные нормы.

Отмечается, что часть жителей региона недовольна подобной цензурой. По информации канала, некоторые зрители возмущены редактированием фильмов и даже призывают смотреть новинки кинопроката в домашних условиях, чтобы видеть оригинальную версию.

Ранее депутат Марченко предложил штрафовать онлайн-кинотеатры за фильм «Рэмбо».