Петр Чернышев первым посетил могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения

Супруг покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев посетил могилу жены в рабочей одежде — фигурист занимается облагораживанием захоронения, сообщает StarHit.ru. Других родственников журналисты пока не заметили.

3 апреля Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. На ее официальной странице в соцсети появился трогательный пост.

«И пусть энергия нашей Насти для всех, кто был с ней рядом или знал через экран, превратится в особое вдохновение жить. Так, как это удавалось ей. С земным днем рождения, наш добрый ангел!» — говорится в публикации.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и признались, как сильно скучают по «прекрасной няне Вике».

Чернышев долгое время хранил молчание о болезни жены. Только после похорон он опубликовал краткое обращение, поблагодарив всех, кто переживал за его семью. У пары осталась дочь, которую актриса родила в 2018 году.

Коллеги называют Чернышева настоящим героем. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в одном из интервью отметила, что Петр проявил невероятную преданность и при этом оставался легким в работе.

Сам спортсмен продолжает жить в Москве, воспитывает дочь и, судя по всему, регулярно навещает место упокоения супруги.

Ранее дочь покойной Анастасии Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына.