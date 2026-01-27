Чудо-кормушки в Пущино: местный умелец создал сеть двухъярусных «столовых» для лесных обитателей

Увлечение мастерством по дереву и трепетное отношение к живой природе слились в единое целое в уникальной инициативе пущинского умельца. Его сеть «Беличьи кафе», состоящая из двухэтажных кормушек, быстро снискала признание как у горожан, так и у пушистых обитателей, сообщил REGIONS.

В подмосковном наукограде Пущино развивается трогательный социальный проект. Его создатель, столяр Алексей Соколов, воплотил в жизнь идею, гармонично сочетающую его профессиональные навыки и восхищение миром дикой природы. Он изготавливает необычные двухъярусные «столовые» для животных, которые мгновенно стали хитом среди местных белок и птиц.

«Я хотел применить свои столярные навыки и сделать что-то полезное для города. Мне кажется важным заботиться о природе и животных, и я рад, что мой проект оказался таким популярным», — поделился своими мыслями Алексей Соколов.

Пилотная точка открылась у городского фонтана в предновогодние дни и имела оглушительный успех у фауны. Воодушевленный таким вниманием, Алексей запустил целую сеть подобных пунктов питания.

Сегодня филиалы «Беличьего кафе» работают на нескольких ключевых площадках города: у здания Института физико-химических и биологических проблем почвоведения, рядом с корпусом АБ-9 и на территории знаменитой радиоастрономической обсерватории, где особенно много рыжих грызунов.

Конструкция кормушек непрерывно совершенствуется: так, на последних моделях появилась специальная жердочка на крыше для большего комфорта птиц. Этот душевный проект не просто поддерживает городских животных, но и добавляет научному городку особую теплоту и человечность.

