Чудо на льду: ремень безопасности спас жизнь водителю из Ногинска

Возвращаясь вечером домой по заснеженной дороге, 38-летний водитель почувствовал себя в безопасности, полагаясь на зимнюю резину. Однако подтаявший за день снег превратился в опасный наст, а фары встречной машины ослепили его в самый неподходящий момент. Отведя взгляд, Сергей на секунду потерял контроль, его автомобиль занесло на льду, развернуло и выбросило в кювет с ударом об ограждение.

В травмпункте у мужчины диагностировали только ушиб грудной клетки от ремня безопасности и ссадины от подушки. Этот инцидент, не повлекший переломов и госпитализации, кардинально изменил его отношение к безопасности. Теперь Сергей — принципиальный сторонник ремней: он не заведет двигатель, пока все пассажиры не пристегнутся. Мужчина строго контролирует, чтобы его ребенок был надежно закреплен в автокресле.

«Я всегда пристегивался, но, честно, делал это по привычке. А тут наглядно увидел, для чего это все. Когда машину развернуло, я реально почувствовал, как ремень меня держит. Без него меня бы просто выбросило вперед. Причем за секунду до заноса я даже не успел нажать на тормоз — только крепче вцепился в руль и инстинктивно сжался», — рассказал автомобилист.

Ремень безопасности критически важен даже при невысоких скоростях, так как тело не может инстинктивно защититься от внезапного удара. Кроме того, непристегнутый пассажир на заднем сиденье в момент столкновения становится опасным снарядом, угрожая жизни и здоровью всех находящихся в салоне.

