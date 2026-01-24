Чудо на Сахалине: мужчина выжил после 20‑часового пребывания в холодной воде

Водолаз, который провел в холодной воде Анивского залива на юге Сахалина около 20 часов, найден живым, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, 50-летний мужчина работал в паре с коллегой. Выяснилось, что он не уведомил об этом представителей власти. Водолазы находились ориентировочно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков. Информация об исчезновении 50-летнего мужчины появилась у спасателей в пятницу, 23 января, поздним вечером.

«Масштабная поисково-спасательная операция началась с наступлением светлого времени суток 24 января. В ней приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова, полиции и морского спасательно-поисковый центра. О происшествии были оповещены все суда в акватории Анивского залива», — отметила представитель пресс-службы.

По уточненной информации ведомства, приблизительно в полдень по местному времени членов экипажа проходящего судна «Иван Капралов» привлекло внимание находящегося в воде водолаза. Мужчину оперативно подняли на борт.

В настоящее время спасенный находится на спасательном буксире «Отто Шмидт», который направляется в порт Корсаков для его передачи береговым службам. Согласно предварительной оценке, состояние здоровья мужчины стабильно. В экстренной медицинской помощи он не нуждается.

Ранее сообщалось, что у погибшего в Босфоре пловца Свечникова не было головы и рук.